Педиатр рассказала, какими народными методами опасно лечить детей

Фото: depositphotos/belchonock

Лечение народными способами может нанести серьезный вред здоровью ребенка. Педиатр Ольга Татаркина рассказала о самых опасных народных методах лечения детей, пишет "Газета.ру".

Татаркина рассказала, что растирание уксусом, водкой и льдом для снижения температуры очень опасно для детей, так как спирт слишком быстро испаряется и приводит к спазму периферических сосудов. В связи с этим сначала температура быстро падает, а потом начинает резко подниматься. По этому же принципу работают кислота и лед.

"Кроме того, вдыхание ребенком паров уксуса и спирта при растирании может привести к отравлению", – пояснила врач.

Эксперт также назвала полоскание горла или смазывание воспаленных миндалин керосином опасным способом лечения ангины. Подобные действия могут обжечь слизистую ротовой полости. Также опасность представляют пары керосина. У детей они могут вызвать развитие рефлекторного спазма бронхов и приступы затрудненного дыхания, токсическое воспаление бронхов и легких.

Педиатр рассказала, что существует мнение, что керосин является хорошим средством для борьбы со вшами.

"Некоторым родителям приходит в голову идея намазать им волосы ребенка, чтобы избавиться от вшей. Это при том, что в аптеках достаточный выбор соответствующих цивилизованных средств", – сказала Татаркина.

Врач призвала с осторожностью относиться к разным видам трав в виде отваров, настоев и других средств. Правильное применение трав способно дать хороший леченый эффект, однако нельзя забывать, что растения могут содержать много вредных веществ. Некоторые растения способны вызвать моментальное отравление. Другие могут нанести вред, накапливаясь в организме.

"Даже полезные травы могут становиться вредными при несоблюдении правил сбора и хранения растительного сырья, неправильном приготовлении отваров или игнорировании правил приема. Нередко встречаются и аллергические реакции при использовании в лечении лекарственных трав", – заявила эксперт.

Ингаляция над кипятком и вареной картошкой также может нанести вред, считает специалист. По ее мнению, ребенок может получить ожог дыхательных путей, кожи. Кроме того, у детей до трех лет из-за горячего пара может начаться спазм бронхов и затрудненное дыхание. Также в пару картофельного отвара могут содержаться вредные вещества, которые растворяются в воде при варке картофеля.

Татаркина обратила внимание на народные рецепты с использованием меда для закапывания в нос при насморке. Врач считает, что этого делать нельзя, так как в этом продукте содержится большое количество сахаров, которые являются питательной средой для бактерий. В связи с этим закапывание меда в нос может привести к усугублению болезни и проявлению аллергий.

Также нельзя лечить насморк у ребенка закапыванием грудного молока, заявила педиатр. Это связано с тем, что молоко является питательной средой для бактерий. Помимо этого, при насморке нельзя закапывать в нос свежевыжатые соки лука или чеснока, так как они могут привести к ожогу слизистой полости носа.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что самолечением можно заниматься при небольших порезах, легких ушибах. По его мнению, человек способен самостоятельно справиться с головными болями.

Однако любые народные методы врач назвал недейственными. Он заявил, что чай, горячее молоко, шерстяные шарфы, носки или обтирания не всегда могут помочь.