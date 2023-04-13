Терапевт объяснил, когда можно заниматься самолечением

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о четырех случаях, при которых можно заняться самолечением. Небольшой порез разрешается обработать самостоятельно, сообщает "Вечерняя Москва".

Однако при попадании земли в рану специалист порекомендовал обратиться ко врачу. По словам эксперта, самостоятельно можно вылечить и легкие ушибы. Также он выделил падения, которые не спровоцировали анатомические изменения. Кроме того, человек способен самостоятельно справиться с головными болями.

Любые народные методы собеседник издания назвал недейственными.

"Для лечения простудных симптомов люди часто используют все, что прогревает: чай, горячее молоко, шерстяные шарфы, носки или обтирания. Это не всегда помогает, потому что при некоторых состояниях прогревания опасны", – предупредил терапевт.

Ранее врач-терапевт Зандан Доржиев рассказал, что самостоятельный переход на другие лекарства смертельно опасен. Врач добавил, что лекарства не делятся на хорошие и плохие, а подбираются индивидуально с учетом результатов анализов, кардиограмм, осмотров и сканирований.

Также при назначении препаратов учитывается их взаимодействие с другими лекарствами, подбирается индивидуальная дозировка, обратил внимание эксперт.

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