Москвичам рассказали о погоде 4 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 4 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в области – от 15 до 20 градусов.

Скорость юго-западного и западного ветра составит 7–12 метров в секунду, ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупреждал, что с пятницы, 6 октября, дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до 7–10 градусов, ночная – до 0–5 градусов. Среднесуточное температурное значение в течение нескольких дней не превысит 8 градусов.



Жителей столицы предупредили о ветре до 20 м/с 4 октября