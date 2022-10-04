Эксперт рассказал о способе защиты банковских приложений от взлома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Банковские приложения и аккаунты в социальных сетях на смартфоне может защитить PIN-код на сим-карте, который можно активировать в настройках телефона. Об этом рассказал эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.
"Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты сим-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номер телефона. Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон", – сообщил он в интервью радио Sputnik.
Эксперт напомнил, что данные можно защитить графическим ключом и системой биометрической аутентификации. Однако эти способы не помогут в случае, если злоумышленник вставит сим-карту в другой смартфон. В таком случае он может сменить пароли от всех сервисов владельца гаджета.
"Единственный момент, который может представлять сложность, – это то, что не все помнят изначальный PIN-код. В данном случае советую позвонить сотовому оператору перед проведением этой процедуры и узнать PUK-код на случай, если вы заблокируете сим-карту из-за ошибки ввода кода", – добавил Мокеев.
Ранее эксперты рассказали, какие существуют риски при удаленном открытии банковских карт за границей.
В настоящий момент из-за приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard в России на рынке появились фирмы-посредники, которые помогают открывать карты в зарубежных банках.
Генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов заявил, что подобные услуги связаны с предоставлением доверенности третьим лицам, которые станут временными представителями клиента.
В ЦБ заявили, что клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: