Эксперт рассказал о способе защиты банковских приложений от взлома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Банковские приложения и аккаунты в социальных сетях на смартфоне может защитить PIN-код на сим-карте, который можно активировать в настройках телефона. Об этом рассказал эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.

"Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты сим-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номер телефона. Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон", – сообщил он в интервью радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что данные можно защитить графическим ключом и системой биометрической аутентификации. Однако эти способы не помогут в случае, если злоумышленник вставит сим-карту в другой смартфон. В таком случае он может сменить пароли от всех сервисов владельца гаджета.

"Единственный момент, который может представлять сложность, – это то, что не все помнят изначальный PIN-код. В данном случае советую позвонить сотовому оператору перед проведением этой процедуры и узнать PUK-код на случай, если вы заблокируете сим-карту из-за ошибки ввода кода", – добавил Мокеев.

Ранее эксперты рассказали, какие существуют риски при удаленном открытии банковских карт за границей.

В настоящий момент из-за приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard в России на рынке появились фирмы-посредники, которые помогают открывать карты в зарубежных банках.

Генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов заявил, что подобные услуги связаны с предоставлением доверенности третьим лицам, которые станут временными представителями клиента.



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