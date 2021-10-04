Туман ожидается в Московской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вечером 4 октября и утром 5 октября в Московской области ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Из-за тумана в Подмосковье объявили желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 4 октября до 09:00 5 октября.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло. Бабье лето наступит с середины недели, пообещал специалист. По его словам, температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что скандинавский антициклон будет высушиваться и обеспечивать жителей регионов преимущественно солнечной и сухой погодой. При этом температура будет соответствовать климатической норме.