Москва 24 покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии в области "Физиологии и медицины"

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7 октября мы покажем прямую трансляцию оглашения победителей Нобелевской премии в области "Физиологии и медицины". Вести трансляцию будет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов. Вместе с ним выбор жюри будут комментировать известные российские ученые.

В 2018 году количество кандидатов на вручение главной научной премии составило 329 человек. Рекордным по количеству номинантов считается 2016 год. Тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов. Размер Нобелевской премии в прошлом году составил 9 млн шведских крон, в этом году сумма останется без изменений. По сложившейся традиции список номинантов не оглашается: ни имена номинантов, ни имена отбирающих их членов комитета не могут быть раскрыты в течение 50 лет.

Смотрите трансляцию 7 октября в 12:15 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.