Свыше трети россиян готовят еду в отпуске

Фото: 123RF/vicby

Свыше трети россиян продолжают готовить в отпуске. Около 27% делают это самостоятельно, а еще 10% готовят супруги, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Аналитики выяснили, что около 45% отдыхающих сотрудников предпочитают питаться в заведениях общественного питания. Среди них 19% выбирают ближайшие кафе и рестораны, 12% заказывают еду на дом, 8% посещают местную столовую, а 6% выбирают жилье с услугой питания. Для 15% опрошенных удобно совмещать разные варианты.

Респонденты рассказали, что при выборе питания прежде всего обращают внимание на цену и вкус еды, а также на наличие традиционных национальных блюд. Только потом они задумываются о безопасности и качестве продуктов.

Специалисты подчеркнули, что находящиеся в отпуске россияне обычно стараются отдохнуть от домашних дел, поэтому большинство из них предпочитает готовую еду домашней.

"Тем более найти готовые блюда на разный вкус и кошелек сегодня можно не только в ресторанах и кафе, но и в соседних супермаркетах, а также заказать на дом или в гостиницу", – говорится в исследовании.

Вместе с тем аналитики выразили уверенность, что в дальнейшем люди будут все реже готовить еду в отпуске.

Тем временем RT узнал, что россияне часто переносят отпуск. Согласно данным опроса, 32% респондентов в текущем году уже переносили отпуск. Большинство из них (37%) заявили, что пошли на такой шаг из-за рабочей нагрузки. Еще 30% приняли соответствующее решение из-за финансовых проблем, а 22% назвали причиной семейные обстоятельства.

Более того, 18% участников исследования переносили отдых в связи с переменой планов или бронирования, а у 17% возникли трудности с отпуском из-за смены работы. Еще 16% респондентов сообщили о том, что их не отпустил руководитель, а 8% отметили причиной проблемы со здоровьем.

"Более половины опрошенных (51%) поделились, что имеют от десяти до 30 дней накопленного отпуска с прошлых лет работы. 9% россиян накопили менее десяти дней, а 11% – от 30 до 40 дней. Еще 17% респондентов накопили уже более 40 дней отпуска", – отмечается в исследовании.

Ранее психолог Наталья Лебедева напомнила, что попытки "ворваться" в рабочие будни могут закончиться стрессом. Она обратила внимание, что отпуск вызывает выброс дофамина. После отдыха уровень этого гормона падает и возникает легкое чувство хандры. Если в таком состоянии возвращаться к рутинной работе, человека начнут одолевать постоянная грусть и опустошение, усталость.