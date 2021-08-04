В Москве пройдет очередной розыгрыш авто среди вакцинированных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В среду, 4 августа, в столице вновь разыграют автомобили среди привившихся от COVID-19. Прямая трансляция розыгрыша пройдет на телеканале Москва 24. Победителей выберут среди тех, кто получил первый компонент вакцины с 26 июля по 1 августа.
После эфира организаторы свяжутся с победителями с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как получить автомобиль. Также имена обладателей приза опубликуют на портале мэра и правительства Москвы. Для проверки списка имен нужно будет ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта в специальном сервисе.
Для граждан старше 60 лет, которые сделали прививку от COVID-19, действует поощрительная акция "Миллион призов" (#ПобедимCOVIDВместе). Принять участие в ней могут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно.
Ранее в Москве наградили еще пятерых победителей розыгрыша автомобилей. Машины вручали тем, кто поставил первую прививку с 19 по 25 июля.
Победители розыгрыша среди привитых получили автомобили
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