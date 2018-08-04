Стажер полиции в ТиНАО спас трехлетнюю девочку

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

В ТиНАО стажер отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков Александр Романов спас упавшего в водоем ребенка. Об этом передает Агентство "Москва".

Мужчина во время службы на территории одного из досуговых центров в ТиНАО услышал крики о помощи. Как оказалось, 55-летний мужчина с трехлетней внучкой на руках во время прогулки вдоль водоема оступился и упал в воду вместе с ребенком.

"Александр Романов прыгнул в водоем и спас ребенка. Дедушка девочки выбрался и воды самостоятельно", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Семья девочки и работники досугового центра выразили благодарность стажеру полиции.

Ранее в Сочи спасатели нашли тело 15-летнего мальчика, которого унесло вместе с четырехлетней сестрой течением реки накануне вечером.