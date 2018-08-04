На ликвидацию борщевика в Подмосковье выделят более 50 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
Более 50 миллионов рублей планируют выделить власти Подмосковья для борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
"Мы приняли решение, что будем субсидировать затраты на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком в этом году точно. Мы рассчитываем, что не менее 54 миллионов рублей мы выплатим в виде субсидий в рамках реализации мероприятий по борьбе с борщевиком", – сказал он, передает "Интерфакс".
Разин также добавил, что уничтожить сорняк за один год не получится. Основная задача на сегодняшний день – обработать территории необходимыми препаратами, чтобы минимизировать количество борщевика в следующем году. Избавиться от растения власти Подмосковья планируют за три года.
Ранее министр заявил, что владельцам территорий, которые заросли борщевиком, придется выплатить штраф до миллиона рублей.
По его словам, штрафы будут налагаться на собственников, которые не борются с борщевиком на своих земельных участках. Крупный штраф – от 150 тысяч рублей до миллиона предусмотрен для юридических лиц. Около двадцати–пятидесяти тысяч рублей заплатят за нарушение должностные лица. Владельцы поместий, которые не истребляют растение-паразит со своих земель, выплатят в пределах трех–пяти тысяч рублей.
Законопроект планируют принять до конца текущего года. По словам министра, наложение штрафов заставит ответственнее относиться к своим территориям.
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