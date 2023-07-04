Врач перечислила основные риски для аллергиков в летний период

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Основными рисками для аллергиков в летний сезон являются цветение, сезонные фрукты и укусы насекомых. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача – аллерголога-иммунолога "ИНВИТРО-Воронеж" Людмилу Маховую.

Эксперт пояснила, что чаще всего к специалистам обращаются люди, имеющие аллергию на цветения луговых трав (тимофеевка, полынь, подорожник, амброзия и другие). Некоторые из них начинают активно цвести с начала июня по середину июля, другие – с середины июля и до середины октября.

"Также лето – это период высокой инсоляции. Частой причиной обращения к аллергологам становятся фотодерматиты, индуцируемые ультрафиолетовыми солнечными лучами, так называемая "аллергия на солнце", – сообщила Маховая.

Людям, которые сталкиваются с появлением покраснений, зуда и бугристости на коже из-за воздействия солнца, следует ограничить пребывание на свежем воздухе с 11:00 до 20:00. При выходе на улицу им необходимо наносить защитные крема и надевать закрытую одежду.

Россиянам с признаками аллергии на пыльцу врач посоветовала быть осторожными при употреблении арбуза, дыни, огурцов, томатов, яблок, винограда и абрикосов. Это объясняется схожестью молекул пыльцы с молекулами в некоторых фруктах, овощах, орехах и семечках.

Помимо этого, перед выходом на улицу аллергикам необходимо использовать защитные средства от насекомых. Их укусы могут привести к развитию тяжелых аллергических реакций.

"При укусе насекомого необходимо приложить что-либо холодное к месту укуса, выпить антигистаминный препарат и внимательно следить за самочувствием. Если симптомы нарастают, следует как можно скорее обратиться к врачу", – посоветовала Маховая.

Ранее аллерголог-иммунолог Евгений Варламов сообщил, что самыми аллергенными продуктами для детей являются красная рыба, орехи, клубника, малина, смородина и мед. По словам эксперта, определить аллергию на мед можно, если в период цветения у ребенка наблюдаются покрасневшие глаза и насморк.



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