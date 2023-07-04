Онколог назвал редкие и опасные виды рака

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Самыми редкими видами онкологии являются рак сетчатки и саркома, сообщает News.ru со ссылкой на старшего научного сотрудника онкологического центра имени Блохина Игоря Самойленко.

"Раком сетчатки, его называют меланома сосудистой оболочки глаза, болеют всего около тысячи человек в год. Саркома, рак мягких тканей, примерно с такой же встречаемостью. Если мы говорим о ранней стадии, то опухоль стараются удалить. В случае с раком сетчатки существует специальный вид лучевой терапии, когда глаз удается сохранить, но опухоль при этом полностью разрушается", – рассказал Самойленко.

Онколог объяснил, что в таких случаях также может помочь лучевая терапия с использованием специальных приборов – киберножа и гамма-ножа.

Кроме того, эксперт выделил среди опасных видов онкологии рак анального канала и надпочечников. В этом случае необходима хирургия, чтобы минимизировать контакты опухоли с окружающими тканями, резюмировал Самойленко.

Ранее онколог Иван Карасев предупредил, что полипы в кишечнике могут являться первым признаком рака. Он порекомендовал удалять полипы сразу после их обнаружения. При этом они могут вырастать снова. Повышают риск возникновения полипов язвенная болезнь, колиты, хронический гастрит, болезнь Крона, подвел итог онколог.

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