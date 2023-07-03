Онколог назвал первый признак рака

Фото: depositphotos/ryanking999

Полипы в кишечнике могут указывать на рак. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на онколога Ивана Карасева.

Он отметил, что полипы – изначально доброкачественные образования, но некоторые из них могут перейти в злокачественную форму и поражать другие органы. По информации врача, рак кишечника возникает из полипов в 95% случаев, рак желудка и пищевода – в 80%.

Карасев рассказал, что полипы рекомендуется удалять после обнаружения. При этом они могут вырастать снова. Повышают риск возникновения полипов язвенная болезнь, колиты, хронический гастрит, болезнь Крона, подвел итог онколог.

Ранее онколог Павел Копосов подчеркнул, что никакие пищевые добавки, БАДы и диеты не помогают бороться с раком. Также он подтвердил существование трав, обладающих лечебными свойствами. Они могут убивать раковые клетки, но добиться какого-то эффекта в домашних условиях невозможно, уточнил медик.

До этого онколог Юлия Вахабова рассказала, что пожилые люди больше других подвержены риску развития злокачественных опухолей. Она объяснила, что каждый день в организме человека образуются миллионы клеток, из которых могут сформироваться раковые опухоли, однако иммунитет активно борется с ними. С возрастом же такой механизм начинает постепенно давать сбои.

"Жизнь в большом городе": онкологическая помощь