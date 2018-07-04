Флешмоб с участием музыкантов мариачи проведут в "Зарядье" 5 июля

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В московском парке "Зарядье" пройдет флешмоб с участием музыкантов мариачи 5 июля. Мероприятие посвящено прощанию с болельщиками сборной Мексики на ЧМ-2018.
Знаменитые исполнители мексиканской народной музыки передадут ключи от дома Probadita de Mexico народному ансамблю России "Бурановские бабушки". После передачи ключей мескиканские музыканты и российский ансамбль вместе споют, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Национального дома болельщиков Мексики.
В парке "Зарядье", где пройдет флешмоб при участии мариачи, продолжится музыкальная программа.
Мариарчи – жанр традиционной мексиканской народной музыки. Музыканты, как правило, одетые в черно-белые костюмы с блестящими пуговицами-галунами и соломенное сомбреро. Народные песни исполняют под гитару, скрипку и аккордеон.
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