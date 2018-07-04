МГИК и избирательные комиссии регионов подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашения о сотрудничестве подписали столичная городская избирательная комиссия и избиркомы Московской, Калужской и Тульской областей.

Председатель МГИК Валентин Горбунов поблагодарил коллег и отметил, что было положено начало новому "развитию избирательной системы РФ", передает Агентство "Москва".

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что есть 172 потенциальных места для размещения избирательных участков в Подмосковье.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что от москвичей поступило более 11,5 тысячи обращений с предложением открыть такие избирательные участки.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.