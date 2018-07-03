Определено 172 потенциальных места для размещения избирательных участков в Подмосковье

3 июля, 13:04
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил на своей станице в Twitter о количестве потенциальных мест для размещения избирательных участков в Подмосковье. Их будет – 172.
"Потенциальных мест размещения экстерриториальных участков по выборам мэра в Подмосковье по запросам жителей – 172", – написал Венедиктов в своем микроблоге.
Ранее глава московской городской избирательной комиссии рассказал, что 12 июля МГИК утвердит список "дачных" участков для голосования на выборах мэра. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что от москвичей поступило более 11,5 тысячи обращений с предложением открыть такие избирательные участки.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.
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