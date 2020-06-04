Московские медики оценили борьбу с COVID-19 в Северной Осетии

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Московские врачи, оказывающие помощь в борьбе с коронавирусом специалистам в Северной Осетии – Алании, отмечают постепенное сокращение количества новых пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В регион прибыли специалисты различных профилей – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты во главе с врачами-хирургами.

Старший врач медбригады, замглавврача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ № 67 имени Ворохобова Константин Покровский рассказал, что сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного клинического центра к приему больных с коронавирусом.

"Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей. Клиника заработает в ближайшее время", – отметил он.

По словам Покровского, столичные врачи осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице, а также посетили ряд крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с COVID-19.

В ближайшее время врачи посетят еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

27 мая Владимир Путин попросил Сергея Собянина отправить в регионы московских врачей для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас медики из столицы работают в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях.

Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.