Аэропорт Внуково планирует ускорить внедрение системы распознавания лиц

17:20
Фото: Москва 24
Столичный аэропорт Внуково планирует ускорить внедрение системы идентификации лиц. Разработка нужна, чтобы сократить контакты пассажиров с сотрудниками воздушной гавани, передает ТАСС заявление совладельца и председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева.
"У нас был проект, который мы хотели реализовать, а сейчас, я уверен, мы его реализуем – это создать проход пассажиров по терминалу максимально таким образом, чтобы пассажир как можно меньше сталкивался с нашими служащими", – объяснил Ванцев во время онлайн-трансляции "Как преодолеть кризис? Прямая речь".
По его словам, с использованием системы идентификации лиц получится минимизировать контакты. "Я думаю, за этим будущее", – подчеркнул Ванцев. В настоящий момент продолжаются работы, направленные на внедрение системы идентификации путешественников в московском аэропорту.
Ранее стало известно, что МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер. Камеры наблюдения будут сообщать о подозрительных людях, ориентируясь на то, как они ходят.
Кроме того, система идентификации пассажиров в метро заработает осенью. Пока систему распознавания лиц используют для обеспечения безопасности.
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