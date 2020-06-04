Аэропорт Внуково планирует ускорить внедрение системы распознавания лиц

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Столичный аэропорт Внуково планирует ускорить внедрение системы идентификации лиц. Разработка нужна, чтобы сократить контакты пассажиров с сотрудниками воздушной гавани, передает ТАСС заявление совладельца и председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева.

"У нас был проект, который мы хотели реализовать, а сейчас, я уверен, мы его реализуем – это создать проход пассажиров по терминалу максимально таким образом, чтобы пассажир как можно меньше сталкивался с нашими служащими", – объяснил Ванцев во время онлайн-трансляции "Как преодолеть кризис? Прямая речь".

По его словам, с использованием системы идентификации лиц получится минимизировать контакты. "Я думаю, за этим будущее", – подчеркнул Ванцев. В настоящий момент продолжаются работы, направленные на внедрение системы идентификации путешественников в московском аэропорту.

Ранее стало известно, что МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер. Камеры наблюдения будут сообщать о подозрительных людях, ориентируясь на то, как они ходят.

Кроме того, система идентификации пассажиров в метро заработает осенью. Пока систему распознавания лиц используют для обеспечения безопасности.