МЧС предупредило о грозе и ветре в столице до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в столице продлили до конца четверга, 4 июня. Об этом сообщили представители МЧС на официальном сайте.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 4 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – заявили в пресс-службе МЧС по Москве.

В главке МЧС порекомендовали переждать грозу дома, если есть такая возможность. Пешеходам, которые находятся на улице, советуют не укрываться под деревьями.

При этом сильные дожди в Москве не закончатся до субботы. Потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе до 12:00 6 июня. В Подмосковье предупреждение начнет действовать с 12:00 5 июня.