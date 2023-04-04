Открылась регистрация на участие в юбилейном сезоне конкурса "Лидеры России"

Фото: depositphotos/stokkete

Стартовала регистрация на участие в юбилейном сезоне конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Он подчеркнул, что мир продолжает стремительно меняться, в связи с чем единственным вариантом пережить глобальные изменения стало участие в управлении. Кириенко заявил, что в этом случае стоит помнить, что любой кризис является временем для проявления возможностей России и каждого человека.

Участниками конкурса "Лидеры России" могут стать руководители из РФ и других стран до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. В свою очередь, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", исполняющий обязанности ректора президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что состязание представляет собой проект, подходящий всем управленцам.

По его словам, свыше трети участников конкурса – представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, еще около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса.

"Развивать свои навыки нужно всем управленцам: и на государственной службе, и в науке, и образовании, и в бизнесе, и тем, кто управляет тысячами сотрудников, и тем, кто пока осуществляет линейное руководство", – отметил Комиссаров.

В пятом сезоне уже во время регистрации каждый участник получит персональные рекомендации, уточнили организаторы. Подать заявку можно до 14 мая на сайте "Лидерыроссии.рф".

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок на 10-й московский конкурс "Бюджет для граждан". Проекты участников помогают совершенствовать методы повышения финансовой грамотности жителей. Показать свои работы конкурсанты могут в любой форме.

Собянин объявил о приеме заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!