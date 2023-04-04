Эксперт рассказал, как справиться с послеотпускным синдромом

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После отпуска человеку бывает трудно вернуться в рабочий ритм, обычно процесс адаптации занимает несколько дней, однако его можно ускорить. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на директора управления продаж и клиентского обслуживания компании Fontvielle Руслана Спинку.

По его словам, первые дни после отпуска напоминают процесс акклиматизации в другой стране. В это время не стоит сразу брать большие нагрузки, правильнее будет узнать от коллег последние новости и включаться в работу постепенно. При этом адаптацию можно ускорить, если начать готовиться заранее, например попытаться вернуть режим сна и настроиться психологически.

Перед завершением отпуска полезным будет выделить для себя положительные стороны работы, это может быть хороший коллектив, кафе с вкусной едой поблизости и, собственно, сама зарплата. Как объясняет Спинка, это напоминает завершение каникул в детстве, когда в школу идти не хочется, но по друзьям скучаешь.

Также специалист советует выходить из отпуска не в начале, а в середине недели. Тогда получится успеть и в работу включиться, и не сильно устать.

Ранее в сервисе SuperJob рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае. Там объяснили, что отпуск в месяце, в котором мало рабочих дней, может быть невыгоден из-за разницы в стоимости одного дня на работе и оплаты отпуска по среднему заработку. Из-за этого работники, которые возьмут отпуск в следующем месяце, могут потерять в деньгах.



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