Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск в мае

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россиянам рассказали, стоит ли уходить в отпуск в мае. На вопрос о том, выгодно это или нет, ответил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Об этом пишет RT.

Как отметил эксперт, уходя в отпуск в месяце, в котором мало рабочих дней, можно потерять в деньгах, поскольку стоимость одного дня на работе может быть выше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

Однако Южалин указал на то, что май этого года не будет иметь большой разницы по количеству дней с другими месяцами.

"Например, в мае 2023 года столько же рабочих дней, сколько и в апреле, хотя в апреле нет дополнительных выходных дней. Но при этом если сравнивать, например, май и июнь этого года, то разница уже будет (в июне – 21 рабочий день и 168 рабочих часов)", – объяснил он.

Юрист добавил, что работники, которые в этот раз будут брать отпуск в мае, все равно потеряют в деньгах, но не так много. Кроме того, специалист обратил внимание на то, что сотрудникам, у которых зафиксирован оклад, не должны урезать зарплату из-за дополнительных выходных.

"Их наличие в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше", – резюмировал он.

Ранее аналитический центр "Авито Работа" выяснил, что большинство россиян (53%) считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. По словам экспертов, 46% опрошенных сказали, что за последние три года они ни разу не работали во время отдыха. Еще 19% отметили, что не отвечают на рабочие звонки.

Большая часть сотрудников, предпочитающих не выполнять рабочие обязанности во время отдыха, оказалась в медицине (59%), в сфере логистики (58%) и среди работников индустрии гостеприимства (55%).



Аналитики рассказали, что большинство россиян планируют весенний отпуск в пределах страны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!