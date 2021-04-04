Синоптик предупредил москвичей о непогоде на предстоящей неделе

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В начале следующей недели москвичей ожидает теплая погода, однако в четверг на город надвинется непогода в виде сильных ливней с мокрым снегом и гололедицей, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух градусов, а днем воздух прогреется до плюс 7–12. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако, это иллюзия", – заявил синоптик.
По словам Тишковца, приближение атмосферного фронта станет ощутимым к вечеру вторника, в городе пройдут небольшие дожди. Облачность и интенсивность осадков усилится в среду, к дождю может прибавиться и мокрый снегопад. При этом утром температура не опустится ниже нуля, а днем воздух и вовсе прогреется до 11 градусов Цельсия.
"Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным "балканцем" – циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12–17 миллиметров, что составляет более трети всей месячной нормы", – предупредил специалист.
Он отметил, что 8 апреля похолодает до плюс 3–6, ветер усилится до 12–17 метров в секунду. В связи с этим ливни будут сменяться волнами мокрого снега, в Москве сформируется временный снежный покров.
"Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", – пояснил Тишковец.
В ночь на пятницу на дорогах может образоваться слабая гололедица, поскольку температура воздуха снизится до околонулевых значений. Однако, по словам Тишковца, к концу недели ненастье отступит.
Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей, он сохранится до утра понедельника, 5 апреля. По данным портала "Метеоновости", в воскресенье, 4 апреля в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди.
Метеоролог рассказал, когда прекратятся дожди и мокрый снег в Москве
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