Жителей столичного региона предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей, он сохранится до утра понедельника, 5 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Москва. Местами гололедица. Период предупреждения с 21:00 4 апреля до 9:00 5 апреля", – говорится в сообщении.

В Московской области режим повышенной опасности сохранится до 3:00 5 апреля.

По данным портала "Метеоновости", в воскресенье, 4 апреля в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до 8 градусов Цельсия.

"Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6–8 градусов тепла, по области до плюс 8 градусов. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление в середине дня – 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – предупреждают синоптики.

Отмечается, что пасмурная и прохладная погода в Москве и Подмосковье сочетается с колебаниями пониженного атмосферного давления и низким содержанием кислорода в воздухе. Метеорологи предупреждают, что такие условия являются дискомфортными – погодная гипоксия может вызвать у метеозависимых людей обострение заболеваний органов дыхания, позвоночника и суставов, синдрома переутомления и хронической усталости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда наступит лучшее время для принятия солнечных ванн в Москве. Специалист объяснил, что в сейчас солнечная энергия сравнима с третьей пятидневкой сентября.