В России выявили 8 817 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 8 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19, в том числе выявлено активно 1 163 (13,2%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве подтвердили 1 901 новый случай, в Санкт-Петербурге – 711, в Московской области – 598, в Нижегородской области – 276, в Ростовской области – 241.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 580 894 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе – 0%. Увеличение заболеваемости в 0,01% подтверждено в Магаданской области и Республике Тыва.

За последние сутки подтверждено 357 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 100 374 человека.

Также за 24 часа были выписаны 8 212 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в России вылечился 4 204 081 человек.

Накануне эксперты аналитического портала "СберИндекс" предположили, что к 15 апреля число новых случаев коронавируса в РФ может удвоиться. В своем исследовании специалисты опирались на особую математическую модель.