В России выявили 8 817 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние сутки в России подтвердили 8 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19, в том числе выявлено активно 1 163 (13,2%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.
В Москве подтвердили 1 901 новый случай, в Санкт-Петербурге – 711, в Московской области – 598, в Нижегородской области – 276, в Ростовской области – 241.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 580 894 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе – 0%. Увеличение заболеваемости в 0,01% подтверждено в Магаданской области и Республике Тыва.
За последние сутки подтверждено 357 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 100 374 человека.
Также за 24 часа были выписаны 8 212 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в России вылечился 4 204 081 человек.
Накануне эксперты аналитического портала "СберИндекс" предположили, что к 15 апреля число новых случаев коронавируса в РФ может удвоиться. В своем исследовании специалисты опирались на особую математическую модель.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: