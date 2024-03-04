Тренер по речи рассказал, как избавиться от неуверенного голоса

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Часто происходит так, что человек рассчитывает произнести уверенную и спокойную речь, а вместо этого слышит детский голос. Эксперт по речи Тимур Рагга посоветовал чаще тренировать голосовые связки. Об этом пишет "Газета.ру".

"От того, насколько свободно и легко мы дышим, насколько объемно вдыхаем и выдыхаем, зависит то, насколько сильнее и громче звучит наш голос. Многие думают, что работать с голосом – это просто проговаривать скороговорки. На самом деле это не так", – подчеркнул он.

Рагга рекомендовал больше работать с глубоким дыханием. По его словам, его главной опорой должна быть диафрагма. В противном случае дыхание будет поверхностным, а голос – сиплым и хриплым.

"Когда же голос мощный – все звучит иначе: диафрагма позволяет ему звучать тверже, увереннее и громче", – добавил эксперт.

Кроме того, на голосе может отразиться волнение, поскольку во время стресса человек зажимается, что мешает дышать глубже, объяснил Рагга. В качестве примера он привел ситуацию, когда у женщин во время ссоры в голосе появляются визгливые нотки.

Что касается тихого голоса, он может быть привычкой скромного человека, отметил специалист.

"Чаще всего процесс постановки голоса зависит от психики человека и его эмоционального состояния. Мы часто отправляем своих учеников именно на телесные практики – прием у остеопата, массаж или йога. Они положительно влияют на раскрепощение тела", – рассказал он.

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