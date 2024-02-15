Психолог объяснила, как справиться с неуверенностью в себе

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Личный дневник, куда человек сможет записывать все свои успехи, поможет побороть неуверенность в себе и в результате позволит повысить самооценку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Наталью Александрову.

"Если человек постоянно концентрируется на своих недостатках и неудачах, то тут можно попробовать самостоятельно поработать над собой", – посоветовала специалист.

По ее словам, дневник позволит человеку проанализировать, каким образом ему удалось добиться успеха в определенных аспектах жизни. Именно это, как утверждает эксперт, поможет человеку почувствовать себя более уверенным.

При этом Александрова предупредила, что если на самооценке сказалось какое-то травмирующее событие, например, его со скандалом уволили с работы, то она порекомендовала сразу обращаться к специалисту, чтобы быстрее разобраться в тех причинах, которые делают человека неуверенным в себе.

Ранее клинический психолог Денис Долгов сообщил, что длительное взаимодействие с людьми, которые имеют психологические расстройства, может негативно сказаться на психике здорового человека. По его словам, чаще всего депрессивные люди заражают своим настроем именно близких. Избавиться от этих признаков можно с помощью прекращения общения с источником негативных эмоций, отметил эксперт.



Психолог-консультант Константин Кунах – о том, как повысить самооценку