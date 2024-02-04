Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге 4 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в ближайший час с сохранением до конца 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Согласно прогнозу Росгидромета, местами в городе прогнозируется гололед, налипание мокрого снега и гололедица.

На фоне непогоды МЧС призвало водителей сохранять бдительность, снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В случае необходимости жителей и гостей столицы попросили звонить по телефону 101 или единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Между тем стало известно, что в начале будущей недели москвичей ожидает похолодание. Как уточнил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, к выходным температура упадет до минус 20 градусов.

В ночь на пятницу, 9 февраля, в Москве и области прогнозируются морозы до минус 20 градусов. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, уже 11 февраля могут начаться оттепели.

Синоптики спрогнозировали потепление 4 февраля в столице