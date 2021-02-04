Омбудсмен Москвы опровергла слухи о переполненных камерах в Сахарово

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Информация о переполненных камерах в Сахарово не соответствует действительности, задержанные размещены в помещениях по четыре-шесть человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Я вчера была в Сахарово, провела там больше чем полдня. Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката", – сказала Потяева.
Она подчеркнула, что некоторые задержанные пожаловались на отсутствие бытовых принадлежностей в камерах, заверив, что в ближайшие часы они их получат.
"Просто в изоляторе на этот период такого количества вещей не было. Они все заказаны, и я надеюсь, что сегодня они уже в полном объеме обеспечены всем необходимым", – отметила Потяева.
Комментируя информацию ряда СМИ о том, что в одной камере в деревне Сахарово были размещены 28 человек, она заявила, что это было помещение, где задержанные ожидали своего оформления.
"Это место, куда временно доставили людей. Люди были в автозаках или автобусах, и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились", – добавила Потяева.
В МВД сообщали, что задержанные граждане, которые опубликовали фотографии, после оформления были размещены в центре в соответствии с нормативными актами, где им было предоставлено питание и постельное белье. В ведомстве добавили, что в помещении соблюдается допустимое количество задержанных граждан.
Ранее в социальных сетях появилась фотография из 8-местной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где находились 28 человек.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл их организаторов провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несанкционированных акций. По его словам, жесткие действия полиции в рамках закона по пресечению таких акций оправданны.
В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях
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