Жители Хабаровска продают бензин и места в очереди на АЗС

Фото: ТАСС/Денис Дмитриев
В Сети появились частные объявления о продаже бензина и мест в очереди на автозаправках Хабаровска, сообщает РИА Новости.
Спекулянты предлагают купить бензин популярных марок по завышенной стоимости. К примеру, один из авторов такого объявления сообщил, что предлагает бензин марки АИ-95 по цене 120 рублей за литр.
По его словам, бензин он готов привезти в нужное место и в очередях стоять не придется. Стоимость доставки зависит от удаленности в городе и варьируется от 150 до 250 рублей.
"Продаем бензин только начиная от 20 литров в канистрах. Топливо хорошее, сами на АЗС Роснефти ночью покупали, пока все спят. Нам смысла нет обманывать, мы только сегодня уже три тонны продали", – подчеркнул он.
В подобных объявлениях цены на бензин варьируются от 79 до 125 рублей за литр. Некоторые начали продавать место в очереди на АЗС.
"Вам ждать не нужно, занимаетесь своими делами. Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными тысячу рублей и все", – предлагают авторы объявлений.
Тем временем в соцсетях стали появляться видео с конфликтными ситуациями на автозаправках Хабаровска. Водители, ожидающие своей очереди, стали вступать в драку с автовладельцами, которые заливают бензин сразу в несколько канистр помимо бака под завязку.
Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с середины января. На автозаправках образовались очереди, а часть АЗС закрылась из-за отсутствия бензина. Краевая прокуратура проводит проверку из-за дефицита бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.
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