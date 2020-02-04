ФАС проверит случаи подорожания продуктов на Дальнем Востоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен на продукты питания на Дальнем Востоке. Это связано с распоряжением правительства РФ об ограничении поставок товаров из Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ведомство подготовило поручение своим территориальным управлениям, расположенным в этом федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания", – говорится в сообщении ФАС.

Ранее сообщалось о росте цен на продукты питания на Дальнем Востоке, в частности на фрукты и овощи. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил ФАС проследить за ценами на продукты в регионе.