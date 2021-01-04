Еще 6 401 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 6 401 пациент вылечился от коронавируса в столичном регионе. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровел еще 6 401 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 652 324", – сообщили в Оперштабе.

Специалисты напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

В России за последние сутки выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. В 11,2% из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавируса.

