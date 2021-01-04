Итальянцы поспорили из-за шоу "Вечерний Ургант"

Новогодний выпуск передачи "Вечерний Ургант", в котором спародировали эстрадные шоу 80-х годов, вызвал споры у итальянцев.

Шоу заметили как обычные итальянские пользователи, так и СМИ. У большей части оно вызвало восторг, пишет издание Il Fatto Quotidiano. Так, например, газета La Repubblica охарактеризовала шоу как комичный шедевр и гротескную сатиру.

При этом Ивана Урганта итальянские медиа назвали "ведущим международного уровня" и сравнили с популярными в Италии шоуменами Карло Конти и Амадеусом, а также комиком Фиорелло, отмечает Il Messaggero.

В то же время некоторые итальянцы посчитали, что в Италии такое шоу вызвало бы скандал, так как оно "неполиткорректно". В частности, портал tgcom24 счел, что русские высмеивают итальянское телевидение.

Сам Ургант отметил, что уже знает о реакции ведущих итальянских СМИ. Он рассказал, что послал видео нескольким итальянским знакомым, а они ответили, что уже его видели.

По его мнению, причина успеха шоу в том, что оно делалось с большой любовью к Италии, а на подготовку программы его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали.

"Что меня порадовало, так это то, что многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага", – сказал он ТАСС.

Опубликованное на YouTube видео за несколько дней набрало более четырех миллиона просмотров и попало в российские и итальянские тренды.

Специальный выпуск, названный Ciao, 2020! ("До свидания, 2020!"), был оформлен на итальянский манер. Названия всех групп и имена артистов были изменены. Так, Ургант стал Джованни Урганти. Участие в шоу приняли Ольга Бузова, Егор Крид, Little Big и другие звезды.

Годом ранее Ургант пошутил на шоу, которое вышло 7 января, про Иисуса Христа. В Госдуме предложили возбудить уголовное дело и лишить его российского гражданства. После этого ведущий принес извинения.