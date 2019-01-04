МЧС предупредило жителей Москвы о сильном снеге

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В ближайший час с сохранением до 11:00 4 января в Москве и Подмосковье ожидается сильный снег. В пресс-службе МЧС призвали соблюдать осторожность на улице, передает Агентство "Москва".

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок либо быть предельно внимательными при движении: значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам при этом необходимо соблюдать повышенную осторожность и обходить шаткие строения, а также обозначить себя светоотражающими элементами на одежде при движении по краю проезжей части.

Гидрометцентр России ранее сообщил, что днем в столице будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит -2...-4 градуса. Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.