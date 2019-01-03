МЧС предупредило об опасности употребления алкоголя на льду

Столичное МЧС рекомендует не употреблять спиртные напитки на рыбалке и не пускать детей одних на лед.
В МЧС напомнили, что чаще всего трагедии на водоемах происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения.
"Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными", – рассказали в МЧС Агентству "Москва".
Также в ведомстве рассказали, что лучше всего переходить замерзшие пруды и озера на лыжах. При этом нужно расстегнуть крепления лыж и не накидывать петли палок на кисти рук, чтобы при необходимости быстро сбросить их. По той же причине рюкзак лучше нести на одном плече.
Также на водоем зимой необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, а за петлю он сможет лучше держаться, продев ее подмышки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.