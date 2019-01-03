МЧС предупредило об опасности употребления алкоголя на льду

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Столичное МЧС рекомендует не употреблять спиртные напитки на рыбалке и не пускать детей одних на лед.

В МЧС напомнили, что чаще всего трагедии на водоемах происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения.

"Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными", – рассказали в МЧС Агентству "Москва".

Также в ведомстве рассказали, что лучше всего переходить замерзшие пруды и озера на лыжах. При этом нужно расстегнуть крепления лыж и не накидывать петли палок на кисти рук, чтобы при необходимости быстро сбросить их. По той же причине рюкзак лучше нести на одном плече.

Также на водоем зимой необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, а за петлю он сможет лучше держаться, продев ее подмышки.