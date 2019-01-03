Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03 января, 23:56

Облачная снежная погода ожидается в Москве 4 января

общество погода

03 января, 23:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в Москве в пятницу, 4 января, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха составит -2...-4 градуса. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этот день в столичном регионе будет теплая погода – на 5–6 градусов выше нормы. Однако столбики термометров опустятся 5 января, и 6-го продолжит холодать.

Особенно сильное похолодание ожидается в ночь на понедельник, 7 января: в Москве температура упадет до -19 градусов и ниже, в Подмосковье не исключено понижение до -22 градусов. Метеоролог пояснил, что это связано с ростом атмосферного давления, которое уже в воскресенье превысит норму на 8-10 миллиметров ртутного столба. Значительного потепления в последние дни январских каникул не прогнозируется.

Вильфанд рассказал, что днем в понедельник будет холодно – от -11 до -16 градусов. "Это морозная, сухая погода со скрипучим снегом. Такой температурный режим ниже нормы на 6-7 градусов", – цитирует его "Интерфакс". Во вторник и среду без существенных изменений.

Коммунальные службы в усиленном режиме убирают снег. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что столичные улицы очищают 8,5 тысячи единиц техники. С начала января в городе выпало 8 сантиметров снега, к утру пятницы может выпасть еще 5 сантиметров, добавил он.

"Москва в цифрах": куда девается снег

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика