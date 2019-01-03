Облачная снежная погода ожидается в Москве 4 января

Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в Москве в пятницу, 4 января, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха составит -2...-4 градуса. Днем будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этот день в столичном регионе будет теплая погода – на 5–6 градусов выше нормы. Однако столбики термометров опустятся 5 января, и 6-го продолжит холодать.
Особенно сильное похолодание ожидается в ночь на понедельник, 7 января: в Москве температура упадет до -19 градусов и ниже, в Подмосковье не исключено понижение до -22 градусов. Метеоролог пояснил, что это связано с ростом атмосферного давления, которое уже в воскресенье превысит норму на 8-10 миллиметров ртутного столба. Значительного потепления в последние дни январских каникул не прогнозируется.
Вильфанд рассказал, что днем в понедельник будет холодно – от -11 до -16 градусов. "Это морозная, сухая погода со скрипучим снегом. Такой температурный режим ниже нормы на 6-7 градусов", – цитирует его "Интерфакс". Во вторник и среду без существенных изменений.
Коммунальные службы в усиленном режиме убирают снег. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что столичные улицы очищают 8,5 тысячи единиц техники. С начала января в городе выпало 8 сантиметров снега, к утру пятницы может выпасть еще 5 сантиметров, добавил он.
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