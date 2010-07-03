Нарышкин анонсировал публикацию новых документов о преступлениях нацистов во время ВОВ

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Российское историческое общество обнародует ранее не публиковавшиеся документы о преступлениях нацистов на территории СССР. Публикацию приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя РИО Сергея Нарышкина.

Он напомнил, что в 1942 году для фиксирования преступлений был создан специальный орган – Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

"Я полагаю, что настало время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности", – заявил Нарышкин на встрече с представителями региональных отделений РИО.

Он также предложил создать комиссию РИО по изучению преступлений нацистов на территории СССР, пригласив в ее состав работников отделений РИО из тех регионов, которые пострадали в ходе нацистской оккупации.

Результаты своей деятельности комиссия представит в серии просветительских мероприятий и выставок. РИО будет готовить документальные публикации и устанавливать новые памятные знаки.

Накануне Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма.

Экстремистской деятельностью считаются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, равно как и атрибутики экстремистских организаций.