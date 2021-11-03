Психолог рассказала о способах борьбы с осенней хандрой

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Восприятие действительности играет важную роль в жизни человека, считает семейный психотерапевт Наталья Наумова. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Мы можем для себя осень воспринять как прекрасное время года, увидеть красоту, увидеть какие-то возможности: начинается учебный год, трудовой год, когда можно перед собой поставить какие-то цели, достигать их, получать удовольствие, сегодня прямо общаться со своими друзьями, путешествовать, мечтать, работать", – пояснила специалист.

При этом Наумова предостерегла от употребления алкоголя и сигарет в качестве способа борьбы с осенней хандрой. По ее словам, это затуманивает сознание и уводит от решения проблемы. Также побороть хандру не поможет погружение в работу.

"Если мы в детстве получили какую-то травму, во взрослой жизни, когда нас хандра одолевает, мы попадаем опять в детские переживания, они нас утягивают за собой, уносят, мы в итоге чувствуем, что ситуация безвыходная, то есть мы попали в детскую травматизацию. Нам в этой ситуации очень важно понять, какое у нас чувство, и пожалеть внутреннего своего ребенка", – подчеркнула Наумова.

Ранее иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду. По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Также большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе.

