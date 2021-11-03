Умер известный сексолог и автор бестселлеров Александр Полеев

Фото: instagram.com/doctorsexolog_poleev

Умер известный сексолог, автор бестселлеров о сексе, эксперт многочисленных программ и телешоу Александр Полеев, сообщает News.ru.

Кандидат медицинских наук ушел из жизни в возрасте 72 лет.

В 1973 году Александр Полеев окончил Ленинградский мединститут, а с 1978 года работал в Центре по изучению экстремальных состояний в Москве. В 90-х годах он стажировался в Институте сексологии имени Кинзи в США, а затем начал писать книги о сексе.

Среди его самых известных работ: "Грязные" слова – в любимые ушки. Сексуальные ролевые игры – твой путь к вершинам наслаждения", "Как стать оргазмической женщиной? Практическое руководство от современной сексологической науки", "Подросток глазами сексолога. Практическое руководство для родителей".

Также Полеев написал две научные, десяток научно-популярных книг и 200 статей. Популярность он приобрел, выступая экспертом на ток-шоу, телепрограммах, в эфирах на российских каналах.