Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома

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Комфортный уровень температуры, правильное проветривание и влажная уборка помогут не заболеть ОРВИ тем, кто в нерабочие дни достаточно времени проводит дома, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков", – рассказал специалист.

Он уточнил, что проветривание и влажная уборка должны быть и в списке мер по борьбе с гриппом и COVID-19. Это врач объяснил тем, что частицы вируса могут быть в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке их концентрация падает.

По словам Тяжельникова, главная мера по защите от болезни – это вакцинация. Важно, по его мнению, привиться пожилым людям и тем, кто находится в группе риска.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что ежедневный прием витаминов D3 и C поможет не заболеть в холодное время года. Если человек все же заболел, Павлова порекомендовала соблюдать постельный режим, отказаться от водных процедур и не переедать.

