В Москве выявили 1 528 случаев COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве выявили 1 528 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В больницы за последние 24 часа попали 159 человек, выздоровели 2 275 человек, 24 человека скончались.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 201 502 случая коронавируса, болезнь перебороли 2 997 710 человек, умерли 46 106 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ преодолела очередной подъем заболеваемости коронавирусом. На данный момент, по ее словам, в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.



В России резко снизилась заболеваемость COVID-19

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