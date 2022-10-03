В РФ за сутки выявили 24 158 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ за сутки выявили 24 158 случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 1 088 человек. Выздороветь удалось 35 294 жителям РФ, скончался 91 пациент.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 073 185 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 387 559 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась, что РФ преодолела очередной подъем заболеваемости коронавирусом. На данный момент, по ее словам, в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.



В России резко снизилась заболеваемость COVID-19

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