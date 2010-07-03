Бездомная россиянка из метро Лос-Анджелеса может получить контракт со студией звукозаписи

10:09
10:09
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Фото: /соцсети
Бездомная россиянка Эмили Замурка, исполнившая оперную арию в метро Лос-Анжелеса, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает издание TMZ.
Продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию Грэмми, собирается предложить женщине контракт с собственным лейблом Silver Blue Records. Он намерен записать с Замуркой хит, смешав жанры классической и электронно-танцевальной музыки.
В конце сентября местная полиция опубликовала в Twitter видео, на котором женщина исполняет арию из оперы Джанни Скикки композитора Джакомо Пуччини. Ролик собрал почти миллион просмотров.
4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019
Журналисты Los Angeles Times выяснили, что бездомной певицей оказалась 52-летняя россиянка Эмили Замурка, эмигрировавшая в США в начале 1990-х годов. По словам женщины, она научилась петь, подражая оперным певцам из телевизионных программ.
С Замуркой уже связался представитель одного из членов горсовета Лос-Анджелеса Бранимир Квартук, который предложил ей спеть на открытии квартала Маленькая Италия. Созданный для помощи женщине благотворительный фонд собрал более 45 тысяч долларов.
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