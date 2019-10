Бездомная россиянка из метро Лос-Анджелеса может получить контракт со студией звукозаписи

Бездомная россиянка Эмили Замурка, исполнившая оперную арию в метро Лос-Анжелеса, может заключить контракт со звукозаписывающей студией, сообщает издание TMZ.

Продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию Грэмми, собирается предложить женщине контракт с собственным лейблом Silver Blue Records. Он намерен записать с Замуркой хит, смешав жанры классической и электронно-танцевальной музыки.

В конце сентября местная полиция опубликовала в Twitter видео, на котором женщина исполняет арию из оперы Джанни Скикки композитора Джакомо Пуччини. Ролик собрал почти миллион просмотров.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX