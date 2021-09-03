Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в пятницу, 3 сентября, ожидается облачная погода и дожди. Температура воздуха установится на уровне +13 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
"В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь. Температура воздуха – +11...+13, в Подмосковье – +9...+14", – рассказал он.
По словам синоптика, в Москве температурный фон будет на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, вечером порывы достигнут 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ближайшие дни. По ее словам, в ночь на субботу в столичном регионе не исключены заморозки. Днем в городе ожидается +12...+14 градусов, по области – около +10...+15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +8...+9 градусов.
Она также уточнила, что каждый день будут идти дожди различной интенсивности, а из-за плотного северо-западного ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее, чем есть на самом деле.
Синоптики сообщили, что погода в Москве опережает календарь
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