В Москве стартовала серия мотивационных встреч для предпринимательниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартовала серия мотивационных встреч "Женское дело", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, 59,3% от числа участников, посещавших бизнес-мероприятия, составили женщины.

"Во время занятий участницам помогут найти идею для бизнеса, составить план и собрать команду единомышленников", – отметил он.

На первой встрече, которая прошла 3 сентября, выступили основатель компании по строительству дачных домов и коттеджей Мария Серегина, дизайнер Анна Славутина и основатель лаборатории красоты Юлианна Винер.

О времени и дате проведения следующего занятия можно узнать на сайте mbm.mos.ru в разделе "Обучение". Также необходимую информацию можно получить по телефону +7 (495) 225-14-14.

Ранее в Москве состоялся курс антикризисного менеджмента в сфере женского бизнеса в рамках проекта "Стартап-школа МБМ". Участницам предлагалось пройти пять обучающих модулей, на которых они узнали, как составить собственный бизнес-план, привлечь клиентов и балансировать между спросом на рынке и любимым делом.