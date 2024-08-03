Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 4 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителей и гостей Москвы ожидают гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня 4 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Как подчеркнули синоптики, непогода отметится в столичном регионе в период с 12:00 до 19:00. В связи с этим в городе объявили желтый уровень погодной опасности.

Вместе с тем в столице будет действовать предупреждение о тумане с 00:00 до 07:00 4 августа.

По прогнозам метеорологов, температура в воскресенье, 4 августа, составит от 23 до 25 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее рассказал, что москвичам не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе. По словам эксперта, август будет в меру теплым, температура воздуха будет близка к норме для этого времени года.

В июне и июле специалисты зафиксировали в столице грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. Причина их появления связана с продолжительно жаркими периодами, в России подобные мегамолнии фиксируются редко.

