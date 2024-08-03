Депутат МГД Козлов провел общественную приемку спортплощадки в поселении Москосковский

Фото: Анна Семеник

Депутат Мосгордумы Александр Козлов вместе с жителями поселения Московский и ребятами из общественного движения "Московский на ЗОЖ" провел приемку обновленной спортивной площадки в первом микрорайоне около дома 12 в поселении Московский, сообщает Агентство "Москва".

"Благодаря общественной поддержке и активистам команды "новой" Москвы нам удалось установить здесь новое оборудование, которое позволит всем желающим поддерживать хорошую физическую форму. Здесь установлены силовые тренажеры, отвечающие всем потребностям спортсменов – для становой, рычажной и верхней тяги, а также для жима плеч", – рассказал Козлов.

Он отметил, что оборудование выбирали и предлагали сами жители в ходе опроса, а места установки рекомендовали спортсмены. Молодые активисты сразу же опробовали и проверили современные тренажеры.

"Ребята уже успели оценить все нововведения по достоинству. Они провели здесь первую функциональную тренировку и остались очень довольны тем, как удалось преобразить спортивную зону", – подчеркнул Александр Козлов.

Он выразил уверенность, что площадка станет местом притяжения для всех любителей здорового образа жизни – и представителей юного поколения, и "серебряного возраста", которые также пришли позаниматься физкультурой на новом спортивном объекте на свежем воздухе.

Ранее в ходе рабочего совещания Козлов рассказал, что новые жилые комплексы ТиНАО обеспечиваются современными системами видеонаблюдения "Безопасный город". По его словам, городской видеоконтроль является важным элементом обеспечения безопасности жителей и профилактики правонарушений.

