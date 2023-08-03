Невролог рассказала, чем опасны вздрагивания при засыпании

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Вздрагивания при засыпании могут предупреждать о наличии у человека эпилепсии, злокачественных опухолей или синдрома навязчивых движений. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Олеся Богомолова.

По ее словам, почти каждый когда-нибудь ощущал при засыпании нечто похожее на резкий толчок в теле. Это нормальное физиологическое явление, которое называется доброкачественная миоклония сна (ДМС). Как правило, лечения она не требует, однако есть случаи, когда такие вздрагивания становятся поводом пройти срочное обследование.



Олеся Богомолова врач-невролог Обратиться к неврологу следует, если вздрагивания при засыпании многократные, резко выраженные и появились внезапно. Либо они сопровождаются дополнительной неврологической симптоматикой: нарушением речи, движений, чувствительности, памяти, сознания.

Также показаться доктору необходимо, если, кроме вздрагиваний, при засыпании у человека появляется ощущение вялости, астения, поднимается температура, отметила эксперт.

Во всех этих случаях важно будет исключить наличие у человека эпилепсии, очаговых и диффузных процессов головного мозга, метаболических нарушений (например, при образовании злокачественных опухолей или токсическом поражении), тремора, синдрома навязчивых движений или нарушения обмена кальция в организме, перечислила невролог.

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