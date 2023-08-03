17:44Общество
Невролог рассказала, чем опасны вздрагивания при засыпании
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Вздрагивания при засыпании могут предупреждать о наличии у человека эпилепсии, злокачественных опухолей или синдрома навязчивых движений. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Олеся Богомолова.
По ее словам, почти каждый когда-нибудь ощущал при засыпании нечто похожее на резкий толчок в теле. Это нормальное физиологическое явление, которое называется доброкачественная миоклония сна (ДМС). Как правило, лечения она не требует, однако есть случаи, когда такие вздрагивания становятся поводом пройти срочное обследование.
Также показаться доктору необходимо, если, кроме вздрагиваний, при засыпании у человека появляется ощущение вялости, астения, поднимается температура, отметила эксперт.
Во всех этих случаях важно будет исключить наличие у человека эпилепсии, очаговых и диффузных процессов головного мозга, метаболических нарушений (например, при образовании злокачественных опухолей или токсическом поражении), тремора, синдрома навязчивых движений или нарушения обмена кальция в организме, перечислила невролог.
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