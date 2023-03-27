Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем предупреждает шум в ушах

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Шум в ушах может возникать при патологиях сердечно-сосудистой системы, воспалении слухового нерва и других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Часто шум в ушах может быть связан с сосудистой патологией. Он возникает в первую очередь из-за скачков давления. У диабетиков тоже проблемы с сосудами и может быть шум в ушах", – пояснила эксперт.

Кроме того, подобный симптом появляется при заболеваниях уха, горла и носа.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог На фоне отитов, гайморитов или сильного насморка, синуситов бывает выраженный отек, что тоже дает писк и шум в ушах.

"Бывает и неврологическая природа – воспаление слухового нерва. Тогда тоже может быть шум в ушах", – заключила эксперт.

Ранее были названы причины, из-за которых в ушах может ощущаться жар. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, прежде всего это происходит на фоне повышения общей температуры тела, вызванного инфекционным заболеванием. Также подобный симптом иногда говорит о гормональных нарушениях вроде гипертиреоза, нестабильности вегетативной нервной системы и воспалении во внутреннем ухе.



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