18:42Общество
Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем предупреждает шум в ушах
Фото: depositphotos/Krakenimages.com
Шум в ушах может возникать при патологиях сердечно-сосудистой системы, воспалении слухового нерва и других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
"Часто шум в ушах может быть связан с сосудистой патологией. Он возникает в первую очередь из-за скачков давления. У диабетиков тоже проблемы с сосудами и может быть шум в ушах", – пояснила эксперт.
Кроме того, подобный симптом появляется при заболеваниях уха, горла и носа.
"Бывает и неврологическая природа – воспаление слухового нерва. Тогда тоже может быть шум в ушах", – заключила эксперт.
Ранее были названы причины, из-за которых в ушах может ощущаться жар. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, прежде всего это происходит на фоне повышения общей температуры тела, вызванного инфекционным заболеванием. Также подобный симптом иногда говорит о гормональных нарушениях вроде гипертиреоза, нестабильности вегетативной нервной системы и воспалении во внутреннем ухе.
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