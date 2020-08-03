РФ делает все, чтобы обезопасить туристов в Сочи и Абхазии от COVID-19 – Мурашко

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Российские специалисты делают все, чтобы обезопасить от коронавирусной инфекции туристов, которые приезжают отдыхать в Сочи и Абхазию. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Как уточнил министр, полностью подготовлены условия, необходимые для предоставления медпомощи россиянам, находящимся в Абхазии и Сочи.

"В том числе сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ", – поделился Мурашко.

Кроме того, в Абхазию перед открытием границ для российских туристов были направлены специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.

Ранее в России назвали сроки регистрации вакцины от коронавируса. Глава РФПИ заявил, что в случае регистрации препарата в течение 10 дней это будет первая в мире вакцина от COVID-19.